Roy Jans werkt uitstekend werk van Van der Poel af en wint slotrit Ronde van Antalya

Roy Jans heeft de slotrit in de Ronde van Antalya gewonnen. De Limburger van Corendon-Circus werd in de massaspurt perfect gepiloteerd door Mathieu van der Poel en pakte de zege met een fietslengte voorsprong op Giovanni Lombardi en Bas van der Kooij. De eindwinst gaat naar de Pool Szymon Rekita.

De vierdaagse Ronde van Antalya werd vandaag afgesloten met een vlakke rit van Side naar hoofdplaats Antalya. Een groep van zeven renners vormden de vroege vlucht van de dag, maar het peloton verrassen lukte niet. In de slotkilometers leverden de troepen van Corendon-Circus uitstekend werk in dienst van sprinter Roy Jans. Mathieu van der Poel zette zijn Limburgse ploegmaat perfect af op 200 meter van de meet en Jans maakte het makkelijk af. De Italiaan Giovanni Lombardi eindigde op ruim een fietslengte tweede, de Nederlander Bas van der Kooij werd derde.

“De ploeg heeft perfect werk geleverd. In het begin van de rit hebben we ons rustig gehouden. Na 95 kilometer was er een klimmetje en daar zijn we het tempo beginnen opvoeren om iedereen af te matten. Het ging echt snel op het einde. Mathieu zet me op het juiste moment af. Ik hoefde alleen maar aan te zetten. Als je zo wordt afgezet, is het makkelijk. Twee dagen geleden (Jans werd toen tweede in de spurt achter Bas van der Kooij, nvdr) ging het mis omdat er niet genoeg snelheid in de lead-out zat. Maar vandaag maken we mooi af. We winnen na de eerste rit nu ook de laatste rit. De sponsor zal content zijn.”