Belgische atletiekbond stelt nieuwe gedragscode op na overleg met atleten

Brussel - Na de commotie van de voorbije dagen rond een nieuwe gedragscode heeft de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) een andere conventie voor het komende EK indoor in Glasgow (1-3 maart) opgesteld, na overleg met een delegatie van de betrokken atleten. Dat meldt de KBAB zondag.

LEES OOK: Emotionele Nafi Thiam zegt dat ze afgedreigd werd door Belgische atletiekfederatie: “Ik kan mijn mond niet meer houden”

LEES OOK: Belgische atletiekbond reageert na uithaal Nafi Thiam: “We hebben de gedragscode aangepast”

“De KBAB heeft de voorbije dagen, in het licht van de ontstane situatie rond de ‘gedragscode betreffende kledijvoorschriften en afstand van portretrecht in het kader van de selectievoorwaarden door de Koninklijke Belgische Atletiekbond’, een delegatie van de betrokken atleten uitgebreid geconsulteerd”, zo stelt de KBAB in een persbericht.

“Op basis hiervan, en in nauw overleg met de betrokkenen, werd een nieuwe gedragscode opgesteld die in functie van selectie voor het EK indoor te Glasgow gehanteerd zal worden. Daarnaast engageert de KBAB zich om in de komende periode in overleg met de betrokkenen een langere termijn oplossing voor de toekomstige kampioenschappen uit te werken.”

“De KBAB betreurt ten slotte de ontstane commotie en hoopt dat met de bereikte overeenstemming rond deze nieuwe gedragscode voor het EK indoor de focus nu weer kan liggen op het sportieve, zodat de atleten zich volop kunnen toespitsen op de competitie.”

Maandag om 18u00 zal de KBAB de Belgische selectie voor Glasgow aankondigen. Dat zou eerst afgelopen donderdag gebeuren, maar dat persmoment werd uitgesteld omdat verschillende atleten weigerden om de nieuwe gedragscode te ondertekenen.