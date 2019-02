Florent Claude wordt achtste in achtervolging op het EK biatlon in Wit-Rusland

Brussel - Florent Claude is zondag als achtste geëindigd in de 12,5 km achtervolging op het EK biatlon in het Wit-Russische Minsk-Raubichi. De Noor Tarjei Boe veroverde de gouden medaille in 31’10”3.

De 27-jarige Claude ging één keer in de fout bij het schieten. Hij kwam 1’32”8 na Boe over de meet. De Rus Matvey Eliseev werd tweede, op 28”5. De Noor Haavard Gutuboe Bogetveit vervolledigde het podium, op 54”2. Claude werd zaterdag 21e in de sprint, die ook gewonnen werd door Boe. Tarjei Boe is de broer van Johannes Tignes Boe, de leider in de algemene wereldbeker. Johannes Tignes Boe is niet aanwezig op het EK. (belga)