WB alpijnse ski - Sam Maes out na eerste run reuzenslalom in Bansko

Sam Maes is er deze voormiddag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede run van de wereldbekermanche reuzenslalom in het Bulgaarse Bansko.

Maes legde de eerste run af in 1’19”07. Met die chrono eindigde hij op de 38e plaats (op 64 deelnemers). Enkel de eerste 30 komen in actie in de tweede run. De Oostenrijker Marcel Hirscher lukte de scherpste tijd (1’14”95). Hij kan zich zondag verzekeren van de eindzege in het reuzenslalomklassement. Met 238 punten meer dan eerste achtervolger Henrik Kristoffersen pakt Hirscher zijn tweede kleine kristallen bol van het seizoen, na die van de slalom, als hij minstens 200 punten voorsprong behoudt na de tweede run. Er staan na Bansko nog twee reuzenslaloms op het programma. Kristoffersen is na de eerste run tweede op 22 honderdsten. (belga)