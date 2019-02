Jan Peumans (N-VA): “Verharding is geen goede ontwikkeling in de politiek”

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) betreurt de verharding in de Wetstraat. “Die verharding is geen goede ontwikkeling in de politiek. De verharde stijl van een aantal mensen is niet goed”, zo zei Peumans in ‘De zevende dag’. Zaterdagavond maakte CD&V-parlementslid Jos De Meyer nog bekend dat hij stopt met nationale politiek. Hij zei daarbij dat hij het steeds moeilijker kreeg met de “verruwing en het polariserend klimaat in de politiek”.