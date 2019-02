In San Francisco zijn reddingswerkers al sinds vrijdagmiddag in de weer om een vermiste vrouw terug te vinden. Ze was met een vriendin en hun hond aan het wandelen op de kliffen van Fort Funston, toen de klif afbrokkelde en ze bedolven werden onder tonnen zand en puin. De ene vrouw en de hond werden vrij snel gered door andere wandelaars, maar de andere vrouw werd dus nog steeds niet teruggevonden. Vermoed wordt dat haar lichaam zelf kan meegesleurd zijn door de zee.