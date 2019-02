Zware woningbrand in Zonhoven: rookpluim zichtbaar tot Hasselt

Zonhoven - In een woning op de hoek van de Vlasbergstraat en de Leeuwerikstraat, een woonwijkin Termolen bij Zonhoven, is zondagnamiddag brand ontstaan, wellicht na een kortsluiting. De oorzaak is door de brandweer nog niet achterhaald. De woning werd wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Er vielen geen gewonden. De buurtbewoners kwamen met velen op straat. De rookpluim was zichtbaar tot in Hasselt.

De brand brak vermoedelijk uit in de garage, vanwaar het vuur zich verder verspreidde naar de tuin. In de garage stond een wagen die ook vuur heeft gevat. Deze werd door de brandweermannen naar buiten ...