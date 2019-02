Remco Evenepoel blikt terug op profdebuut: “Ik heb elke wieleremotie gevoeld”

Remco Evenpoel maakt vandaag zijn debuut als WorldTour-renner, maar de negentienjarige neoprof van Deceuninck - Quick Step heeft er al een rittenkoers opzitten. In januari maakte hij zijn profdebuut in de ronde van San Juan. In een video blikt hij nu terug op die week.

Evenepoel maakte meteen indruk in de Ronde van San Juan. Hij werd derde in de tijdrit die gewonnen werd door ploegmaat Alaphilippe, was vaak te zien op kop van het peloton en won ook het jongerenklassement. “Ik heb geleerd dat als je niet wint, maar hard werkt voor de ploeg, dat dat ook goed is. Het was een erg speciale week. Ik heb alles gehad: winnen, verliezen, dan weet je al wat je kan verwachten voor de komende wedstrijden, maanden en jaren misschien”, reflecteert Evenepoel.

Bekijk de volledige video hier: