Bouwvakkers redden “hond” uit bevroren rivier, maar het blijkt iets heel anders te zijn

Drie bouwvakkers hebben donderdag een dier gered dat vastzat in een bevroren rivier in Estland. De mannen dachten aanvankelijk dat het om een hond ging, tot ze in de dierenkliniek aankwamen. Daar bleek het om een jonge wolf te gaan.

De drie bouwvakkers waren op weg om baggerwerkzaamheden uit te voeren nabij de zuidwestelijke stad Parnu toen ze het uitgeputte dier zagen in de bevroren rivier. Ze maakten zo snel mogelijk een pad over een lengte van 100 meter ijsvrij zodat ze het dier konden bevrijden.

Vervolgens wikkelden ze het dier in een handdoek en reden ze ermee naar een nabijgelegen dierenkliniek. “Hij was rustig en heeft op mijn benen geslapen”, zegt Rando Kartsepp, een van de redders, aan de Estse krant Postimees. “Als ik mijn benen eventjes wou strekken, hief hij zijn kop op.”

Jonge wolf

Eenmaal in de dierenkliniek hadden de mannen en het personeel al een vermoeden dat het niet zomaar over een hond ging. Een lokale jager kon uiteindelijk bevestigen dat het om een jonge wolf ging.

De wolf, die waarschijnlijk zo’n jaar oud is, was ernstig onderkoeld en in shock. Het dier kreeg ook medicatie tegen parasieten. Nadat hij hersteld was, werd hij weer vrijgelaten in het wild met een gps-tracker in een “mooie, gele halsband”, aldus de dierenkliniek.