Spoorlopende jongeren verstoren treinverkeer in Pelt: stenen en fietsen tussen de sporen

Overpelt -

Zaterdagavond is rond 19 uur 15 het treinverkeer tussen Hamont-Achel en Mol meer dan een half uur verstoord door spoorlopende jongeren. Ter hoogte van de overweg in Overpelt, in de Dorpsstraat hadden ze stenen en fietsen tussen de sporen gelegd. “Onmiddellijk werd de trein tot stilstaand gebracht en de politie er bij gehaald,”, reageert spoorweg beheerder Infrabel.