Trouwstoet in Gent: gevaarlijke manoeuvres, rijweg geblokkeerd en ouder koppel geviseerd

Een trouwstoet heeft zaterdagnamiddag nog maar eens gevaarlijke situaties veroorzaakt op de R4 richting Zelzate. De deelnemers aan de trouwstoet blokkeerden niet alleen even de twee rijstroken en de pechstrook, maar haalden ook enkele gevaarlijke manoeuvres uit en viseerden een ouder koppel, zo is te zien op dashcambeelden gefilmd door een van onze lezers. Een van de wagens reed rond met een vlag van een Turkse terreurorganisatie.

De feiten speelden zich zaterdagnamiddag af, rond 15.30 uur, op de R4 tussen de Langerbrugsestraat en het knooppunt Wippelgem in Evergem. “Vooraan reden twee Mercedessen”, getuigt de maker van de beelden aan onze redactie. “Die werden gevolgd door meerdere wagens die versierd waren met vlaggen. Op een gegeven moment versperden ze de twee rijstroken en de pechstrook van de R4, al reden ze al snel weer verder. Aangezien de politie toch weinig kon uitrichten, hebben we hen niet verwittigd.”

Ouder koppel bijna klemgereden

Op de dashcambeelden is te zien hoe de bestuurders uit de stoet enkele zeer gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en andere weggebruikers in gevaar brengen. “Opvallend was de zeer vijandige houding ten opzichte van een ouder koppel dat zich netjes aan de verkeersregels hield. Om onduidelijke reden werd hun wagen bijna klemgereden door een Mercedes en werd er duidelijk een confrontatie gezocht. Gelukkig kon de bestuurder zijn weg vervolgen en bleef het bij gebaren en dreigementen, maar eigenlijk is dit toch niet toelaatbaar.”

Een van de vlaggen die te zien is in het filmpje, is van de Grijze Wolven, een extreemrechtse Turkse terreurorganisatie.

Geen arrestaties

De politie van Gent kreeg melding van de trouwstoet. “We zijn ter plaatse gegaan om te kijken of alle verkeersregels werden nageleefd, maar eens we arriveerden, was de stoet al weg. Ze zou richting Evergem gegaan zijn en hebben onze collega’s van die zone verwittigd. Maar ook daar werd geen trouwstoet opgemerkt. Er werd dus niemand opgepakt.”