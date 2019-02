Ondanks verlies leiderstrui: Wellens positief en ambitieus voor Omloop het Nieuwsblad

Het peloton rijdt vandaag de laatste rit in de Ruta del Sol. Tim Wellens, die de hele week in de leiderstrui heeft rondgefietst zal de Spaanse etappekoers niet winnen, nadat hij gisteren de rol moest lossen in een lastige bergrit. “Ik wist dat ze mij onder druk zouden zetten”, liet hij na afloop weten. Dat meldt Wielerflits