Brand in Anderlecht: moeder, twee jonge kinderen en buurman naar ziekenhuis

Bij een brand in Anderlecht zijn zaterdagnacht vier personen bevangen geraakt door de rook en overgebracht naar het ziekenhuis. Een vijfde persoon werd ter plaatse verzorgd. Dat meldt de Brusselse brandweer.

De brand werd rond 23 uur opgemerkt door de bewoner van een gebouw met vier verdiepingen in de Puccinistraat. De bewoner van het hoogste verdiep had een rookontwikkeling opgemerkt in zijn woning en alarmeerde zijn buren. Zo klopte hij op het gelijkvloers aan bij een moeder en haar twee jonge kinderen, maar het duurde een hele tijd voor zij naar buiten kwamen.

De Brusselse brandweer was intussen verwittigd en stelde bij aankomst een hevige rookontwikkeling vast op de gelijkvloerse verdieping. Het vuur bleek daar ontstaan in de keuken of de eetkamer, maar de juiste oorzaak is nog onbekend. Het vuur kon snel geblust worden, terwijl de moeder en haar twee jonge kinderen met rookintoxicatie werden overgebracht naar het ziekenhuis, net als een buurman. Een andere buur werd ter plaatse verzorgd.

Alle verdiepingen werden grondig gesweept op zoek naar andere eventuele slachtoffers. De brandweer sloot ook de gas- en elektriciteitstoevoer af. Het getroffen appartement is door de brand onbewoonbaar, maar de andere appartementen vertonen weinig schade.