Analyse: KRC Genk vanavond al Europa in?

KRC Genk zit in een dipje, twee kansloze nederlagen op een rij luiden de alarmbel in de Luminus Arena. Natuurlijk is er geen man overboord na de nederlaag in de topper op het strand van Jan Breydel en de Europese uitschakeling tegen Slavia Praag. Het hoofddoel van dit seizoen ligt nog steeds binnen bereik, de kloof van acht punten met de nummer twee in de competitie zorgt voor comfort.