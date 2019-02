Britse kwalificatiespeler verrast John Isner op ATP Delray Beach en plaatst zich voor de finale

De Brit Daniel Evans (ATP 148) heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van het ATP-toernooi in Delray Beach (hardcourt/582.550 dollar).

De 28-jarige Evans, die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, verraste de Amerikaan John Isner (ATP 9), het tweede reekshoofd, in de halve finales. Evans won na anderhalf uur tennis in drie sets (3-6, 6-2 en 6-3).

In de finale wacht de Brit een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 84) en de Roemeen Radu Albot (ATP 82).

Het is voor Evans zijn tweede ATP-finale. In Sydney in 2017 verloor hij de eindstrijd van de Luxemburger Gilles Muller. Enkele maanden later testte hij positief op cocaine en werd voor een jaar geschorst.