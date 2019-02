Het blijft nog zeker zonnig en zacht tot en met woensdag

Zondag is het rustig en meestal zonnig met wat hoge bewolking. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. Volgende nacht minima tussen -1 en +4 graden.

Maandag blijft het droog en volop zon. Het wordt aangenaam zacht met maxima van 14 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 16 of lokaal 17 graden in het binnenland.

Dinsdag begint de dag mogelijk met mist. Daarna wordt het zonnig met maxima tot 16 à 17 graden in het centrum van het land. Aan zee is in de namiddag opnieuw een noordoostelijke zeebries mogelijk met terugvallende temperaturen.

Woensdag is er eerst kans op nevel of mist. Daarna wordt het zonnig met maxima rond 16 à 17 graden. Donderdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat regen. In het centrum van het land halen we nog zo’n 13 à 15 graden.

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of een buitje. Met een noordwestelijke wind wordt het frisser met maxima van 6 tot 9 graden. Of een Atlantische regenzone op zaterdag al doordringt tot ons land is nog onzeker. De maxima zouden uitkomen tussen 7 en 11 graden.