Maaseik neemt de leiding voor de play-offs na zege tegen Roeselare op slotspeeldag

Brussel - Zaterdag werd de slotspeeldag van de reguliere competitie in de EuroMillions Volley League afgewerkt.

Aalst won met 3-0 (26-24, 25-23 en 25-22) tegen Haasrode Leuven, terwijl Achel Zoersel een 3-1 nederlaag (25-22, 25-21, 23-25 en 25-16) toediende. Gent won met 1-3 (25-21, 20-25, 24-26 en 20-25) bij Borgworm en Maaseik ten slotte nam met 3-1 (25-14, 21-25, 25-21 en 25-15) de maat van Roeselare. Zondag ontvangt rode lantaarn Guibertin nog Menen.

Maaseik eindigt de reguliere competitie zo als eerste, voor Roeselare. De top-twee is rechtstreeks geplaatst voor de Final Four van de play-offs. De teams op plaatsen drie tot zes in de rangschikking spelen een barrage om de twee overige deelnemers aan de Final Four te bepalen. De verliezers spelen tegen de winnaars van de play-downs (zevende tegen tiende en achtste tegen negende). De verliezers van de play-downs tot slot spelen een barrage om het behoud.

. Stand na slotspeeldag:

1. Maaseik 47 ptn

2. Roeselare 45

3. Aalst 45

4. Menen 30 (17 wedstr.)

5. Achel 21

6. Gent 21

7. Borgworm 20

8. Zoersel 17

9. Haasrode Leuven 15

10. Guibertin 6

Barrages voor Final Four (best-of-3)

Aalst - Gent

Menen - Achel

Barrage voor behoud (best-of-3)

Borgworm - Guibertin

Zoersel - Haasrode Leuven