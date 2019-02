Cynthia Bolingo verbetert haar eigen Belgisch record indoor op 300 meter met een seconde

Gent - Een week na het Belgisch record indoor op de 400 meter te hebben verbroken heeft Cynthia Bolingo in Gent ook haar eigen Belgisch record indoor op de 300 meter verbeterd.

Ze liep in een chrono van 36.69 exact een seconde sneller dan haar vorige record, 37.69 in Luxemburg op 15 december 2013. Haar tijd is de tweede beste wereldjaarprestatie, na de 36.30 van de Amerikaanse Brittanny Brown. Ze zet wel de beste Europese tijd van 2019 neer en verwijst zo de tijd van de Zwitserse Lea Sprunger (36.72) naar de prullenmand.