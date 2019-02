Hasselt -

In de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van België handbal voor vrouwen versloeg Initia Hasselt voor eigen publiek Wezet met 32-25. Initia, dat aan de rust al leidde met 14-10, neemt hiermee een serieuze optie op een plaats in de finale. De terugwedstrijd wordt zondag in Wezet afgewerkt.