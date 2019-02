Hasselt gaat zwaar in de fout in BeNe League

Brussel - De negentiende speeldag in de BeNeleague was er één met verrassingen. De top-twee liet geen steekjes vallen. Bocholt won de topper op het veld van Lions overtuigend met 30-34. Achtervolger Wezet liet zich voor eigen publiek niet verrassen door Sporting NeLo (31-23). Bocholt en Wezet zijn al een tijdje zeker van deelname aan de Final Four.

Van de ploegen die in aanmerking komen voor de overige twee tickets kon alleen Bevo winnen. De 27-28 zege in Tongeren was een zwaar bevochten overwinning. Augustinus scoorde zes seconden voor tijd de beslissende treffer. Daarmee is Bevo de winnaar van de speeldag want de concurrenten Aalsmeer en Lions gingen tegen respectievelijk Volendam en Bocholt de mist in.

Eveneens opvallend was de ruime 32-26 zege van Sasja tegen Hasselt. Voor de Antwerpenaars pas de derde overwinning van het seizoen. Hasselt miste de kans om zich uit de degradatiezorgen te werken.