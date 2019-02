Degradatie is nu wel heel dichtbij voor Lokeren na nieuwe nederlaag, Moeskroen pakt onvoorstelbare 18 op 18

Het einde in 1A is nabij voor Lokeren. De Waaslanders verloren met het kleinste verschil op het veld van Moeskroen, waar Taiwo Awoniyi opnieuw een sleutelrol speelde door het enige doelpunt te scoren. Enkel een mirakel kan Lokeren nog in hoogste klasse houden: als het volgende week niet wint van Anderlecht, is de degradatie een feit.

Na een onverwachte, maar knappe vijftien op vijftien had trainer Bernd Storck niet veel redenen om te wisselen. Al moest hij wel de geschorste verdediger Noë Dussenne vervangen in het centrum. Trainer Glen De Boeck voerde vier wissels door in vergelijking met de nederlaag tegen Standard. Terki, Hupperts, Cevallos en Ben-Harush, die vrijdag pas opnieuw trainde, verdwenen allemaal uit de ploeg. Diaby, De Ridder, Saroka en Marecek waren hun vervanger.

Met krachtpatser Diaby probeerde De Boeck man in vorm Taiwo Awoniyi uit de wedstrijd te houden. En met succes. De Spaanse verdediger met Senegalese roots was alomtegenwoordig en was vooral voor rust de rots in de branding bij Lokeren. Al ging het licht wel een paar keer uit toen hij probeerde uit te voetballen of een paar keer weggleed. Gelukkig voor hem zonder erg.

Foto: BELGA

Over de eerste helft kunnen we eigenlijk kort zijn: veel middenveldspel, weinig uitgespeelde kansen. Moeskroen domineerde en kreeg de bal, maar het kon de Lokerse verdediging nauwelijks in verlegenheid brengen. De bedrijvige Benson zorgde met enkele acties wel voor wat dreiging, maar de afwerking liet te wensen over. Lokeren kon Butez enkel bedreigen met enkele afstandsschoten, zonder gevaar. Al oogde de Franse doelman toch onzeker. Een logische brilscore aan de rust, dus.

Awoniyi doet het opnieuw

Lokeren toonde na rust een ander gelaat. Tirpan dweilde zijn rechterflank af en vond Overmeire op de rand van de zestien, maar de Lokerse aanvoerder besloot met zijn mindere linker nipt over. Toch was het Moeskroen dat op voorsprong kwam via Awoniyi. Of wie had u anders gedacht? De Nigeriaanse spits stond na een hoekschop moederziel alleen aan de tweede paal en trapte de bal kurkdroog in het dak van het doel. Zijn vijfde doelpunt sinds hij deze winter terugkeerde naar Moeskroen.

Foto: Photo News

Nauwelijks enkele minuten wees ref Verboomen prompt naar de stip na handspel van Boya. Een koud kunstje voor Knowledge Musona, zou je denken. Maar de Zimbabwaanse flankaanvaller trapte de elfmeter hoog over. Luttele minuten later had Musona opnieuw de gelijkmaker aan de voet. Dit keer spatte zijn poging uiteen op de doelpaal, nadat Butez eerst redding had gebracht op het schot van Marecek. Het mocht ook niet zijn voor Lokeren. Tekenend voor de malaise bij de Oost-Vlaamse club. Je kan de Waaslanders geen gebrek aan inzet verwijten, maar uitgespeelde kansen versieren blijft toch zo moeilijk. Moeskroen kwam via Leye en Awoniyi nog het dichtste bij een dubbele voorsprong.

Moeskroen wipt dankzij deze zege naar de tiende plaats in het algemeen klassement. Lokeren blijft troosteloos onderin bengelen met acht punten achterstand op Waasland-Beveren. De vraag is niet meer of maar wanneer Lokeren degradeert.