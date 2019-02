Het wielerseizoen zit er aan te komen, het lentezonnetje schijnt. En dan duiken zeker in de Vlaamse Ardennen ook de wielertoeristen weer op. Sommigen hebben het over wielerterroristen. Maar de overlast is de voorbije jaren flink verminderd. VRT NWS-reporter Stijn De Groote trok naar Oudenaarde, het hart van de Vlaamse Ardennen.