Achel heeft top zes beet na zege tegen Zoersel

Tectum Achel heeft de kers op de taart gezet. En hoe. In een kolkende sporthal De Koekoek stuurde het rechtstreekse concurrent Zoersel wandelen met 3-1. Het resultaat van Waremme-Gent (1-3) deed er zo zelfs niet toe. De promovendus eindigt als vijfde en is nu al voor 100 procent zeker van het behoud. Een knalprestatie in het debuutseizoen op het hoogste niveau.