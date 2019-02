Doelpuntenkermis op de Freethiel: KV Kortrijk gaat met indrukwekkende cijfers winnen bij Waasland-Beveren

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en KV Kortrijk leverde maar liefst acht doelpunten op. De thuisploeg kreeg de kans om vanop de stip langszij te komen, maar Forte miste. Het was het sein voor de bezoekers om door te duwen. Uiteindelijk scoorden de bezoekers zes keer.

De Waaslanders hadden vorige week na de de nipte maar knappe overwining op de eigen Freethiel tegen AA Gent al een stevige basis gelegd tot het definitieve behoud in eerste klasse. Het kon tegen KV Kortrijk zelfs mathematisch het behoud verzekeren. Het moest tegen de Kerels, in de tweede opeenvolgende thuiswedstrijd, dan wel winnen en rode lantaarn Lokeren moest punten laten liggen op het veld van Moeskroen.

Voor de misschien wel belangrijkste wedstrijd van het seizoen moest trainer Custovic wel rekening houden met vijf afwezige spelers. Doelman Roef moest wegens griep verstek geven. Hij werd vervangen door Debaty. Caufriez, vorige week rood tegen AA Gent, en goudhaantje Ampomah, geblesseerd, onbraken in de basiself en ook Lulic en Foulon stonden door blessures niet op het scheidsrechtersblad. Hierdoor verschoof Massop een rij achteruit en mocht Schryvers op de linkerflank starten.Trainer Vanderhaeghe gooide zijn ploeg danig door elkaar. Avenatti, geschorst, Lepoint, Azouni en Ouali moesten tevreden zijn met een plaats op de bank.

Meteen raak

Bij de eerste echte aanval van de bezoekers was het al meteen raak. Dhaene bediende knap Stojanovic, die Debaty kansloos liet. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. De wedstrijd kende daarna pas een nieuw hoogtepunt toen een kopbal van Golubovic tot bij de inlopende Kumordzi belandde . Debaty was geklopt.

Foto: BELGA

Amper twee minuten later verdubbelden de bezoekers de stand. Koita bediende deze keer Rolland, voor de eerste keer sinds acht wedstrijden in de basis, en deze trapte de bal tussen de benen van Debaty. KV Kortrijk voetbalde meteen in een zetel en Waasland-Beveren kon daar nauwelijks iets tegenover stellen. Een afgeblokt schot van Forte was het enige noemenswaardige wapenfeit in de eerste helft voor de thuisploeg.

Forte laat gelijkmaker liggen

Trainer Custovic had zijn ploeg duidelijk de levieten gelezen tijdens de rust, want zijn spelers kwamen gedrevener uit de kleedkamer. Na een fout op Verstraete trapte Vanzo de toegekende vrijschop onder de muur tegen de netten. Bruzzese was geklopt. Amper twee minuten later stond de Freethiel in lichterlaaie toen Andrijasevic neergetrokken werd in het strafschopgebied door Van Der Bruggen. Forte kon zijn vijfde strafschop van het seizoen verzilveren maar stuitte op doelman Bruzesse. De bal belandde via de deklat terug in het veld.

Foto: Photo News

De thuisploeg kreeg enkele minuten na de gemiste strafschop het deksel op de neus toen De Sart Koita wegstuurde. De aanvaller liet Debaty geen kans. Na het uur werd de verdediging simpel uitgespeeld. Koita bediende Stojanovic en deze trapte knap in de hoek. Andrijasevic reageerde even later voor de thuisploeg met een kopbal over doel. KV Kortrijk duwde het gaspedaal nog wat verder in en scoorde via De Sart een vijfde keer. Milosevic milderde maar Chevalier legde meteen daarna de zesde treffer voor de bezoekers tegen de netten.