Cercle Brugge en KV Oostende delen de punten: groen-zwart al zeker van behoud, maar Kustboys nog niet

De wedstrijd Cercle Brugge-KV Oostende heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het was lang spannend in het Jan Breydelstadion, maar het werd uiteindelijk 2-2. Kylian Hazard, die ook al het eerste groen-zwarte doelpunt had gemaakt, scoorde in de 88ste minuut de gelijkmaker voor de thuisploeg.

Cercle Brugge en Oostende hadden samen al 146 dagen niet meer gewonnen. Beide ploegen pakten voor het laatst een zege in december en konden in 2019 nog geen enkele driepunter pakken. Problematisch hoefde dat niet te zijn - in het klassement is Lokeren toch de dupe. Maar voor de sfeer en gezelligheid was een zege bij beide ploegen toch meer dan welkom. Cercle kon terug op Omolo en Mercier rekenen, Marega en Etienne waren afwezig om uiteenlopende redenen. Gakpé verdween uit de ploeg.

Bij KV Oostende werden sterkhouders Canesin en Vandendriessche gemist. De jonge D’Haese mocht voor de tweede opeenvolgende keer starten en ook Sakala mocht op een basisstek rekenen. De partij schoot goed uit de blokken. Cercle begon bijna met een voorsprong aan de wedstrijd nadat Lombaerts zich verkeek op een verre bal. Het lobje van Hazard spatte uiteen op de lat. Maar ook Oostende kreeg via De Sutter meteen een mooie kans die gekeerd werd door Nardi.

Beste kans voor Kustboys

Cercle toonde zich de betere ploeg met mogelijkheden van Palun en Cardona, maar het was Oostende die de beste kans van de eerste helft kreeg. Sakala verscheen plots moederziel alleen voor het doel van Nardi maar de Zambiaan besloot onbesuisd over en naast. De aanvaller werkte een belabberde partij af en mocht tijdens de rust binnen blijven. Na een goed begin was de wedstrijd aardig verwaterd.

Foto: BELGA

Verheyen greep dus in met een dubbele wissel voor het begin van de tweede helft. Boonen en Nastic kwamen Sakala en een bleke Coopman aflossen. Oostende begon iets beter te voetballen en kreeg ook een prima kans via De Sutter, maar de spits kon een voorzet van Nouri niet in doel deviëren. Na enkele afstandsschoten - Cardona en D’Haese testten beiden de vuisten van de doelmannen - was het op het uur prijs voor Cercle. Tormin bediende vanop links de inlopende Hazard die niet meer kon missen van dichtbij.

Oostende leek aangeslagen en voetbalde moeilijker kansen bij elkaar, maar een kwartier voor tijd zette het dan toch een comeack in met de ingevallen Guri als centrale figuur. Lombaerts speelde de bal naar een inworp in de zestien mooi door naar de Albanees, die de bal goed binnen kopte. Minuten later was Guri opnieuw beslissend nadat Delacour hem ondertuit haalde in de baklijn. Boonen miste zijn strafschop maar werkte de rebound met enige moeite binnen.

Foto: Photo News

De wedstrijd was plots springlevend, zeker nadat Faes rond de middencirkel direct rood kreeg na een gevaarlijke tackle en KVO nog tien minuten met een man minder verder moest. Uiteindelijk gaf Oostende het alwéér weg: met zijn tweede doelpunt schoot Hazard enkele minuten voor affluiten een eerste zege in bijna drie maanden aan flarden voor KVO. Cercle lanceerde nog een slotoffensief waarbij De Belder nog een uitgelezen kans kreeg op een winning goal, maar zijn schot ging naast. Beide ploegen moesten zo vrede nemen met een gelijkspel en wachten nog steeds op een eerste zege sinds vorig jaar.