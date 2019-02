Cavendish haalt in Abu Dhabi uit naar dokters die hem de voorbije jaren behandelden

Op de publieksvoorstelling van de UAE Tour was Mark Cavendish zaterdag niet mals voor de dokters die hem de voorbije jaren behandelden. De Britse sprinter is al bijna twee jaar op de sukkel met klierkoorts en haalde sindsdien nooit meer zijn oude niveau. In Abu Dhabi en Dubai wil hij zijn conditie verder verbeteren.

Klik hier om onze digitale wielergids te ontdekken, met alle parcours en een beoordeling van alle renners

In 2017 werd bij Cavendish klierkoorts vastgesteld en stond hij maandenlang aan de kant. Hij haalde nipt nog de Tour van dat jaar, maar door een valpartij na een paar dagen, veroorzaakt door Peter Sagan, lag hij tegen de grond en was zijn wedstrijd voorbij door een breuk in de elleboog. Ook vorig jaar liep het niet zoals het moest en haalde hij nooit zijn oude niveau. In de Tour kwam hij er niet aan te pas bij de sprints en haalde hij het einde niet nadat hij buiten de tijdslimiet arriveerde in de elfde etappe naar La Rosière.

Eind augustus kwam dan het bericht dat de sprinter opnieuw sukkelde met het virus, wellicht al enkele weken en er kwam een eind aan zijn seizoen. In de Vuelta San Juan van dit jaar hervatte hij de competitie. “Ik ga zien wat ik kan doen in de sprint”, zei hij, “maar we zijn hier niet met een sprintersploeg, maar met een team dat mikt op een klassement met drie renners die in staat zijn een top 20 te halen. Een top 20 levert meer punten op dan een ritzege. En we hebben WorldTour-punten nodig, dus ik wil daar mijn bijdrage toe leveren en de jongens helpen. Ik ga mijn best doen en de inspanningen in deze rittenkoers moeten me helpen om weer naar die goede vorm te groeien.”

Virus

De laatste zege van Cavendish dateert van de Dubai Tour van vorig jaar, toen de rittenkoers nog in twee werd opgesplitst. In de UAE Tour moet hij knokken tegen Elia Viviani, Marcel Kittel, Fernando Gaviria en Caleb Ewan.

Na het persmoment volgde ook nog een ploegvoorstelling in het Louvre Abu Dhabi waar Cavendish één van de renners was die werd uitgenodigd op het podium voor een gesprek. “Ik ga mijn best doen”, herhaalde hij nog eens, “maar ik heb nog niet die topvorm. Het was niet gemakkelijk de voorbije twee jaar. Ik heb gesukkeld met dat virus. Het waren twee moeilijke jaren door verkeerde diagnoses van de dokters. ‘They messed it up’. Het was niet mijn fout, ik kon er weinig aan verhelpen en dat is vervelend. Je kan er weinig aan veranderen, hopelijk ligt het nu achter mij.” (belga)