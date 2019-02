Princen na 5e zege in Haspengouw: “In 2020 kom ik terug om alleen record te pakken”

Landen - Kris Princen (VW Polo R5) heeft zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière de Rally van Haspengouw gewonnen en evenaart daarmee het record van Patrick Snijers en Pieter Tsjoen.

Princen won deze wedstrijd met vier verschillende wagens. De eerste zege van Princen in de Haspengouw dateert van 2002. Toen won de Limburger met een Mitsubishi Lancer. In 2015 reed Princen een Peugeot 208 T16 voor. De voorbije twee jaar won hij telkens met een Skoda Fabia R5 van BMA om vandaag te winnen met een VW Polo R5 eveneens van BMA.

“De testsessie van eerder deze week heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen”, legde Princen na afloop uit. “Vanaf de eerste meter voelde ik mij vertrouwd met de VW Polo. De afstelling was goed en gaandeweg hebben we ons ritme afgesteld op het wedstrijdverloop. Het ene moment moesten we aanvallen om vervolgens weer te consolideren. We hebben de ganse wedstrijd snel gereden zonder het minste risico te nemen. We sluiten de dag af met een zege. Het is mijn vijfde zege ooit in de Haspengouw, mijn vierde de afgelopen vijf jaar. Met vijf zeges evenaar ik het record van Pieter Tsjoen en Patrick Snijers. Volgend jaar kom ik terug om alleen recordhouder te worden.”