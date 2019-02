Zanger R. Kelly moet borgsom van 1 miljoen euro betalen na beschuldigingen van seksueel misbruik

Een rechter in Chicago heeft R. Kelly een borgsom van 1 miljoen dollar opgelegd. De Amerikaanse R&B-zanger is aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik.

De 52-jarige Kelly gaf zichzelf vrijdag aan bij de politie, nadat hij officieel aangeklaagd was voor tien gevallen van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010, met vier slachtoffers. De aanklagers zeggen over DNA-bewijzen te beschikken.

De zanger werd al decennia van seksuele aanrandingen van jonge vrouwen beticht. Vrijdag maakte het parket van Cook County bekend dat hij officieel aangeklaagd is voor tien gevallen van seksueel misbruik met verzwarende omstandigheden. In enkele gevallen waren zijn slachtoffers minderjarigen. Als Kelly schuldig wordt bevonden, riskeert hij voor elke aanklacht tot zeven jaar cel, in totaal kan hij dus maximaal 70 jaar gevangenis krijgen.

De rechter in Chicago legde R.Kelly zaterdag een borgsom van 1 miljoen dollar op. Ze noemde de beschuldigingen “verontrustend”. De rechter legde hem ook een verbod op om contact te hebben met minderjarigen.