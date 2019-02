Alison Van Uytvanck vecht zich naar finale in Boedapest

Alison Van Uytvanck (WTA-50) krijgt zondag de kans om haar titel te verlengen in Boedapest (250.000 dollar). De 24-jarige Vlaams-Brabantse knokte zich zaterdag naar de finale door haar Russische leeftijdsgenote Ekaterina Alexandrova (WTA-64) in 2 uur en 16 minuten met 3-6, 6-4 en 7-6 (9/7) te verslaan.

Zowel in de tweede als de derde set maakte Van Uytvanck een break achterstand goed. In de derde set deed ze dat zelfs twee keer en redde ze bovendien vijf matchballen, waarvan twee in de tiebreak. Zelf maakte ze het op haar tweede matchbal wel af. Vorig jaar won Van Uytvanck het hardcourttoernooi in de Hongaarse hoofdstad door de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA-30) met 6-3, 3-6 en 7-5 te verslaan. Dat was goed voor een derde titel uit evenveel finales. In 2013 won ze in Taiwan (125), in 2017 in Quebec.

Tsjechische tegenstander in finale

De tegenstander van Van Uytvanck in de finale heet Marketa Vondrousova. Vondrousova rekende in haar halve finale in nauwelijks een uurtje tennis in twee sets (6-0 en 6-2) af met de zeventienjarige Russische Anastasia Potapova (WTA 87).

Zowel Van Uytvanck, als Vondrousova verloren nooit eerder een finale op het WTA-circuit. De Tsjechische won in 2017 het toernooi in het Zwitserse Bienne, haar enige WTA-finale. Van Uytvanck won vorig jaar in Boedapest en verder ook in Québec (2017) en Taipei (2013). Het enige onderlinge duel tussen Van Uytvanck en Vondrousova werd gewonnen door de Tsjechische, in 2017 in het Slovaakse Trnava.