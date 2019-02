Hamdi Harbaoui stuurt Zulte Waregem naar zege in Eupen met 100ste en 101ste doelpunt in eerste klasse

Wat krijg je als het voor twee ploegen niet meer van moeten is? Een open wedstrijd. Eupen en Zulte Waregem maakten er een schouwspel van dat voor de neutrale voetballiefhebber best wel te smaken was. In het Kehrwegstadion werd het 2-3 voor het bezoekende Essevee, waar Hamdi Harbaoui een jubileum mocht vieren.

Francky Dury had voor aanvang van de partij al moeten puzzelen om een competitief elftal bij elkaar te krijgen. De lijst met afwezigen was immers lang. Marvin Baudry zat een schorsing uit, maar Essevee zag ook Sandy Walsh en Stef Peeters ziek afhaken. Tot overmaat van ramp viel Ibrahima Seck uit. Het gevolg was dat Dury met een vertimmerde defensie aan de aftrap kwam. Middenvelder Hicham Faik stond zowaar centraal achterin naast Ewoud Pletinckx. Florian Tardieu en Henrik Bjordal waren de centrale middenvelders.

Bij Eupen moest coach Claude Makélélé het zonder diepe spits Yuta Toyokawa doen. Cheick Keita was geschorst, Castro Montes zat op de bank. Dat zorgde ervoor dat Nils Schouterden, die afgelopen winter nog moest vertrekken, plots zijn eerste basisplaats in de competitie kreeg.

Foto: BELGA

Al na tien minuten bedankte Schouterden zijn coach voor het vertrouwen met een knap overhoeks schot in de winkelhaak. Nochtans had Essevee de eerste grote kans gehad. De start van de bezoekers was eerder aarzelend. Dat had alles te maken de ongewone veldopstelling. Zulte Waregem kreeg geen grip op de match en Bossut haalde nog een kopbal van Garcia uit de hoek.

Gaandeweg konden de troepen van Dury het evenwicht herstellen. Dat resulteerde in de gelijkmaker. Sylla ontdeed zich van Blondelle en bediende Harbaoui. De Tunesiër maakte met een intikker zijn honderdste doelpunt in de Jupiler Pro League. Toch bleef het uitkijken voor de pijlsnelle Fall die Bürki een lastige avond bezorgde.

Misser van het seizoen?

Na de pauze kwam Zulte Waregem het best uit de kleedkamers. Sylla knikte eerste nog nipt naast en Harbaoui knalde onbegrijpelijk een rebound over. Het zou wel eens de misser van het seizoen kunnen zijn. Het was slechts uitstel van executie. De Pauw vond Sylla en het stond 1-2. Een kwartier voor affluiten maakte Harbaoui het helemaal af vanop de stip nadat Gnaka Bongonda had neergetrokken. Nummertje 101 in totaal voor de Tunesiër en zo dikt hij zijn doelpuntenaantal aan tot zestien goals dit seizoen.

Wedstrijd gespeeld, zou je denken. Maar Garcia kon vanop de stip nog milderen tot 2-3 in de absolute slotfase. Bürki, die de strafschop veroorzaakte, keek nog tegen een rode kaart aan.

Leuk weetje: Eupen kon nog nooit winnen van Zulte Waregem. Voor de Panda’s doet het er eigenlijk allemaal niet zozeer meer toe, maar een 1 op 15 oogt toch zeer povertjes. Essevee doet verder op zijn elan en boekt een puike 11 op 15. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Zulte Waregem nu 31 punten verzameld. Een 5 op 9 is nog nodig om de beoogde 36 punten te behalen.