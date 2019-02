Belgische darters maken slechte beurt in Barnsley in Players Championship

De Belgische darters hebben zaterdag in het Engelse Barnsley geen potten kunnen breken op het vijfde toernooi van het Players Championship. Kim Huybrechts (PDC-22) en Dimitri Van den Bergh (PDC-33) gingen er al in de eerste ronde uit, Ronny Huybrechts (PDC-61) en Davy Van Baelen (PDC-83) in de tweede.

Van den Bergh, vorige zondag nog finalist op het vierde toernooi, bakte er deze keer niets van. Met een zwak gemiddelde van 74,3 per drie darts moest de tweevoudige jeugdwereldkampioen een 6-2 nederlaag ondergaan tegen Peter Hudson (PDC-81). Kim Huybrechts hield gelijke tred met Arron Monk (PDC-80), maar enkele gemiste dubbels werden hem fataal. Monk won met 6-5. Ronny Huybrechts kwam in de eerste ronde tegen James Wilson (PDC-25) 1-4 achter, maar won vervolgens vijf van zes legs voor een 6-5 overwinning. In de tweede ronde moest hij in de Duitser Max Hopp (PDC-30) met 6-4 zijn meerdere erkennen en dat ondanks een gemiddelde van meer dan honderd per drie darts. Van Baelen won zijn eerste wedstrijd met 6-3 van de Engelsman Justin Pipe (PDC-42). In de tweede ronde verloor hij met 6-4 van de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-53).

De toernooizege was voor de Welshman Gerwyn Price (PDC-7), die in de finale met 8-4 en een gemiddelde van 109,7 per drie darts te sterk was voor de Duitser Gabriel Clemens (PDC-63).

Eerste ronde:

Arron Monk (Eng/80) - Kim Huybrechts (Bel/22) 6-5

Ronny Huybrechts (Bel/61) - James Wilson (Eng/25) 6-5

Peter Hudson (Eng) - Dimitri Van den Bergh (Bel/33) 6-2

Davy Van Baelen (Bel/83) - Justin Pipe (Eng/42) 6-3

Tweede ronde:

Max Hopp (Dui/30) - Ronny Huybrechts (Bel/61) 6-4

Krzysztof Ratajski (Pol/53) - Davy Van Baelen (Bel/81) 6-4

Finale:

Gerwyn Price (Wal/7) - Gabriel Clemens (Dui/63) 8-4 .

(belga)