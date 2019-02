Stoffel Vandoorne in de Mercedes F1-simulator Foto: Instagram

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is niet alleen druk bezig in de Formule E, te midden van al het testgeweld op het Circuit de Barcelona-Catalunya kroop hij deze week voor het Mercedes F1 team ook in de simulator.

Samen met Esteban Ocon voert Vandoorne voor het Mercedes F1 team heel wat werk achter de schermen uit. Op die manier helpen ze het Mercedes F1 team haar nieuwe F1-bolide verbeteren.

Voor Vandoorne betekent het naast zijn drukke bezigheden in de Formule E dat hij via het simulatorwerk in de F1-simulator van Mercedes alsnog verbonden blijft met de Formule 1.

