Dylan Groenewegen wint met overmacht in Algarve, Philipsen spurt naar knappe derde plaats

Dylan Groenewegen heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Nederlander van Jumbo - Visma won in Tavira voor Arnaud Démare en een verrassend sterke Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar blijft leider maar moest wel zeven seconden prijsgeven door een breuk in het peloton.

De Ronde van de Algarve eindigt morgen met een aankomst bergop in Malhao. Dus was het voor de spurters de laatste kans om voor ritwinst te gaan. Het leidde tot een voorspelbare etappe. Een groepje Portugezen mocht lange tijd voor het peloton uitrijden maar eens de finish in zicht, hielden de ploegen van de spurters de boel goed gesloten.

Dylan Groenewegen, die de eerste spurtkans aan zich voorbij zag gaan na de val van Jasper Stuyven, was nu wel van de partij. Al zag het er ook nu even beroerd uit toen hij op acht kilometer van de finish met een lekke band werd geconfronteerd. Zijn Jumbo-ploegmaats leverden echter perfect werk en zetten hun spurter ideaal af in de spits van de wedstrijd. Jasper Philipsen, perfect op het wiel van Groenewegen, hield goed stand en moest enkel nog Arnaud Démare voor zich dulden. Het bracht de jonge Limburger een mooie podiumplaats op, voor zijn ploegmaat Consonni. Fabio Jakobsen, winnaar van de eerste massaspurt, kwam er deze keer niet aan te pas. Met De Buyst (6de), Dupont (7de) en Debusschere (8ste) finishten nog drie landgenoten in de top tien.

“Na de laatste bocht ben ik nog vol in de wind tot op het wiel van Groenewegen gereden”, vertelde Philipsen. “Daar verspeelde ik al veel energie maar Groenewegen was enorm sterk. Derde achter Groenewegen en Démare, daar mag ik eigenlijk niet ontgoocheld over zijn. Maar je rijdt altijd om te winnen. Straks zal ik er wel blij mee zijn en zal ik beseffen dat dit het hoogst haalbare is. Die jongens hebben nog meer power in de benen, misschien moet ik toch wat meer sprinttrainingen inlassen in de toekomst. Ach, de ploeg zal wel tevreden zijn.”

De leiderstrui van Tadej Pogacar kwam niet in het gedrang, wist Philipsen die wel niet wist dat zijn Sloveense ploegmaat zeven seconden was verloren door een breuk in het peloton. “Het was een lange maar redelijk relaxte dag. Ik heb altijd goed vooraan kunnen zitten zonder dat ik moest werken voor mijn ploegmaat. Morgen zal het wel werkendag zijn. Maar Tadej beschikt over goede papieren en zit in een dikke vorm. Hopelijk kan hij de trui vasthouden.”