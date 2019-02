Kris Princen triomfeert in Rally van Haspengouw

Landen - Kris Princen en Peter Kaspers (VW Polo R5) hebben zaterdag de Rally van Haspengouw gewonnen, de eerste van in totaal negen wedstrijden die meetellen voor het BK rally. Cédric Cherain (VW Polo R5) eindigde als tweede op 17.6 seconden. De derde plaats was voor Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5). Vicekampioen Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) reed twee keer lek en kwam niet verder dan de vijfde plaats. Een crash in de tweede rit maakte een vroegtijdig einde aan de wedstrijd van Patrick Snijers (VW Polo R5). Andere vroege opgevers waren Guillaume de Mévius (Citroen C3 R5) en Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5), die beiden moesten opgeven met een kapotte transmissie.

Kris Princen en Peter Kaspers kenden niet de minste aanpassingsproblemen aan hun nieuwe VW Polo R5 van BMA. Princen won in de eerste drie klassementsritten van de dag en had na de eerste ronde een voorsprong van 7.6 seconden op Cédric Cherain (VW Polo R5), die net als Princen dadelijk vertrouwd was met zijn nieuwe wagen. Dat was niet het geval voor Patrick Snijers (VW Polo R5). De Limburger remde in de openingsrit van de dag telkens een tikkeltje te vroeg en verloor 12 seconden op Princen. In de tweede rit van de dag wou hij het tijdverlies goed maken. Snijers vertrok vol overtuiging, maar werd verrast in de eerste remzone. De Limburger remde te laat, botste tegen een berm waarbij hij het wiel beschadigde en ontgoocheld moest opgeven. Ook de Mévius en Fernémont haalden het einde van de openingsronde niet. Zij werden genekt door transmissieproblemen.

Cherain reed in de tweede ronde de snelste tijd en bracht de kloof met Princen terug tot 5.20 seconden. Cherain voelde dat er meer in zat maar ging in de 7e rit van de dag in de fout. Een schuiver in Heers kostte hem 20 seconden. Toen in de daaropvolgende rit Verschueren lek reed en 38.5 seconden verloor, lag de weg naar de zege voor Princen wagenwijd open. Een prima begin van het kampioenschap voor titelverdediger Kris Princen, die de voorbije vijf jaar vier keer de openingswedstrijd van het Belgisch kampioenschap wist te winnen.

Cédric Cherain eindigt als tweede op 17.6 seconden en kan terugblikken op een prima debuut met zijn nieuwe VW Polo R5, enkele kleine foutjes niet te na genomen. En ook Sébastien Bedoret kan niet anders dan tevreden zijn met zijn derde plaats.

In de slotronde reed Vincent Verschueren een tweede keer lek met 1:20 tijdverlies tot gevolg. Verschueren eindigt in de openingswedstrijd van het BK op de vijfde plaats.

De 20-jarige Grégoire Munster (Opel Adam R2) won met groot overwicht de wedstrijd bij de junioren.

De volgende wedstrijd van het BK rally is de Spa Herock Rally. Die wordt gereden op 16 en 17 maart.

Onze fotograaf was vrijdag aanwezig bij de voorstelling van de wagens: