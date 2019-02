Leerling die spijbelt voor betoging Vlaams Belang zwaarder gestraft dan bosbrossers: ouders verbolgen, onderwijsnet ziet er geen graten in

Wie spijbelt voor het klimaat, krijgt een alternatieve straf. Neem je aan een politieke demonstratie deel, dan loopt je een echte strafstudie op. Dat heeft een leerling van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Lier ervaren. De ouders van de betrokken jongen zijn er niet over te spreken. Maar Lieven Boeve, de topman van het Katholiek Onderwijs, ziet er geen graten in.