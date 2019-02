Hazard en Mönchengladbach gaan in eigen huis fors onderuit tegen het Wolfsburg van Casteels

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag op de 23e speeldag van de Bundesliga een forse 0-3 nederlaag geleden tegen VfL Wolfsburg. Rode Duivels Thorgan Hazard (Mönchengladbach) en Koen Casteels (Wolfsburg) stonden negentig minuten tussen de lijnen.

Wolfsburg klimt in het klassement naar de vijfde plaats (38 ptn), op vijf punten van nummer drie Mönchengladbach (43 ptn). Voor Hazard en co was het het tweede thuisverlies op rij. Gerhardt (38.) en Mehmedi (68. en 83.) zorgden voor de bezoekende doelpunten in het Borussia Park.

Voor Thorgan Hazard is het in de competitie van half december geleden dat hij nog eens kon raak treffen. Hij scoorde in de heenronde in totaal negen keer in de Bundesliga.

Nog in de Duitse competitie won Bayern München met 1-0 van Herta BSC.