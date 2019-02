Prachtig natuurverschijnsel: waterval in Yosemite park lijkt in brand te staan

Ieder jaar komt dit prachtige natuurverschijnsel voor in het midden van februari. Duizenden mensen van alle uithoeken van de wereld trekken naar het nationaal park om het fenomeen te aanschouwen. Wanneer de zon op een bepaald punt staat en schijnt op de Horsetail Fall, dan stroomt ogenschijnlijk een waterval van vuur over de oostelijke rand van El Capitan. Om het te kunnen zien, moeten mensen op het juiste moment op de juiste plaats zijn en hopen dat het weer goed is. Zelfs een beetje mist of bewolking kan het effect sterk verminderen of doen verdwijnen.