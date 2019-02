Simon Yates wint koninginnenrit in Ruta del Sol, Wellens leider af

Vueltawinnaar Simon Yates heeft de vierde etappe gewonnen in de Ruta del Sol. De Colombiaan Higuita won de sprint in de achtervolgende groep om de tweede plaats. In het algemeen klassement heeft Jakob Fuglsang de trui overgenomen van Tim Wellens. Hij moest tijdens een geaccidenteerde etappe de rol lossen en finishte meer drie minuten na Yates.

Wellens vreesde de bergetappe van vandaag en zijn zorgen bleken terecht. In een etappe met vier beklimmingen waarvan een van derde categorie, een van eerste categorie, een van tweede categorie en nog een van eerste aan het einde van de etappe, greep Astana de macht. Met drie renners, waaronder Jakob Fuglsang waren ze aanwezig in de kopgroep. In die kopgroep zat ook Vueltawinnaar Simon Yates. De Brit deed niet meer mee voor het algemene klassement en ging er op 30 kilometer van de streep vandoor en haalde zo de ritwinst in de koninginnenrit binnen.

Tim Wellens kraakte tijdens de winst en kwam meer dan drie minuten na Yates binnen. In het algemeen klassement verliest de Belg zijn leiderstrui aan Jakob Fuglsang. Hij behoudt wel de puntentrui.

De rituitslag

Nog een leuk weetje: Ion Izaguirre werd vijfde en was daarmee beste Spanjaard in de etappe. Als prijs kreeg hij een monopolyspel van de stad Granada waar de finish was vandaag.