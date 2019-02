Toon Aerts vloert Tom Meeusen in de sprint en schrijft bijzonder spannende Soudal Classic Leuven op zijn naam

Toon Aerts heeft de Soudal Classic in Leuven gewonnen. De Belgische kampioen versloeg Tom Meeusen in de sprint. Lars van der Haar werd derde.

Zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan het vertrek beloofde de wedstrijd in Leuven vuurwerk. De opgekomen fans werden niet teleurgesteld, want aanvankelijk bleef een omvangrijke kopgroep de wedstrijd kleuren. Michael Vanthourenhout, nog altijd op zoek naar zijn eerste seizoenszege, was de eerste die aan de boom schudde. Wegkomen lukte niet helemaal, want even later kwam Toon Aerts - met Laurens Sweeck en Lars van der Haar in zijn kielzog - aansluiten.

Sterke Belgische kampioen, weer pech voor Sweeck

Ook Tom Meeusen vond opnieuw de weg naar voren. Halverwege de wedstrijd probeerde Aerts even weg te komen, maar dat liet Vanthourenhout niet zomaar gebeuren. De Belgische kampioen oogde in elk geval sterk, maar moest toch even het gaspedaal lossen door een probleempje met zijn schoen. Ook Laurens Sweeck kende materiaalproblemen, in volle finale: zijn ketting begaf het, waardoor de Schriekenaar gefrustreerd moest afdruipen.

Voorin bleven door de pech van Sweeck nog vijf renners over: Aerts, Vanthourenhout, Meeusen, Van der Haar en Jim Aernouts. Aernouts en Meeusen probeerden bij het ingaan van de slotronde weg te springen, waardoor Michael Vanthourenhout in de achtergrond zijn verantwoordelijkheid moest opnemen. Aerts en Van der Haar, teamgenoten van Aernouts, zaten in een zetel. Diezelfde Aernouts kon op het wasbord het wiel van Meeusen niet houden.

Meeusen solo

Een verrassende zege voor Meeusen? Nee. Want van achteren uit kwam plots de man met de tricolore trui sterk opzetten. Het kwam uiteindelijk tot een sprint tussen Aerts en Meeusen, waarbij de Belgische kampioen aan het langste eind trok. Meeusen en Van der Haar mochten mee op het podium, Michael Vanthourenhout hield Jim Aernouts af voor plek vier. Felipe Orts was op de zesde plek de eerste niet-Belg.