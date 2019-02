Een automobiliste keek donderdagochtend raar op, toen ze een man op zijn knieën zag zitten op de A73 bij Roermond in Nederland, net over de Belgische grens. Terwijl de man lijkt te bidden, stond het verkeer in de file. Een takelwagen rijdt over de pechstrook om een voertuig op te halen en kan op een haar na een aanrijding met de man vermijden.