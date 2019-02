Groen trekt met boodschap “We delen meer dan we denken” naar de kiezer

In Borgerhout heeft Groen zaterdag haar verkiezingscampagne op gang getrapt. “We delen meer dan we denken” is de hoofdboodschap. “Terwijl andere partijen met zichzelf bezig zijn en krampachtig verdeeldheid proberen te zaaien, zouden we beter samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. Want de uitdagingen waar we voor staan op vlak van klimaat, koopkracht en samenleven zijn omvangrijk”, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Groen stelt vast dat er momenteel veel eensgezindheid in de samenleving bestaat: 84 procent van de mensen vraagt een eerlijk klimaatbeleid en een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. “Onze job is niet om mensen te verdelen, maar om mensen samen te brengen, want we delen dus veel meer dan we denken”, zegt Almaci.

De campagne die Groen zaterdag lanceerde gaat volgens Almaci niet over de volgende verkiezingen, maar over de volgende generaties. “Om die reden trappen we onze campagne ook symbolisch om 5 voor twaalf af, want het is nu of nu. We hebben geen tijd meer te verliezen. Het IPCC geeft ons nog 12 jaar om de klimaatverandering tegen te gaan. Het kan, als er een ommekeer van het beleid komt en dat is de inzet voor Groen. We hebben geen nood aan doembeelden, we hebben nood aan hoop en actie.”

Groen herhaalt de ambitie om een nieuwe meerderheid op de been te brengen. “Wie niks wil doen voor het klimaat, is verrassend vaak ook degene die niks wil doen tegen ongelijkheid. Daarom hebben we nood aan een klimaatregering met een sociaal hart. Een ommekeer van het beleid”, aldus Almaci.