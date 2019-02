Gênant: man staat aan verkeerde deur en geeft kussen op bewakingscamera

Vergissen is menselijk maar ook hilarisch. De man op de beelden kwam ’s avonds rond 21 uur thuis met zijn boodschappen. Hij duwt met zijn neus op de deurbel waarna de bewakingscamera activeert. Terwijl hij staat te wachten tot de deur wordt geopend, likt hij aan de camera en maakt hij kusbewegingen en gekke bekken. De consternatie is groot wanneer de man achter de deurbel geen kennis blijkt te zijn. De bewoner van het huis is kwaad en jaagt de beschaamde man weg. Achteraf deelt hij de beelden op internet omdat hij er toch de grap van inziet.