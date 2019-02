Thibau Nys doet er nog een zege bij in Soudal Classic Leuven

Leuven - Junior Thibau Nys heeft zaterdag tijdens de Soudal Classic in Leuven zijn tiende overwinning van dit veldritseizoen geboekt. Bij de nieuwelingen was de Nederlander Lucas Janssen de beste.

Onder meer Belgisch kampioen Ryan Cortjens kwam aan de start van de juniorencross in Leuven, maar halverwege de wedstrijd heette de leider Ward Huybs. Achter de eerstejaarsjunior kon zijn club- en leeftijdsgenoot Thibau Nys zich in het wiel nestelen van Wout Vervoort. In de laatste ronde ging Nys nog op en over Huybs, die zo als tweede finishte. Vervoort werd derde.

Bij de nieuwelingen leidde de Nederlander Lucas Janssen vanaf ronde 1. Ook voor hem was het één dag voor het einde van het veldritseizoen de tiende overwinning. Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen Aaron Dockx werd tweede, Mauro Delmé derde.