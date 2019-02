Matteo Simoni was zaterdagochtend te gast in ‘Het Heilig Huis van Hanssen’, het radioprogramma van Evi Hanssen op Joe. De Vlaamse acteur vertelde er openhartig over het verlies van zijn broer Rafael, die in 2016 op 21-jarige leeftijd overleed aan epilepsie. “Als ik er iets over lees, probeer ik mezelf af te schermen. Epilepsie is zo’n onvoorspelbare ziekte. Het kan ieder moment van de dag gebeuren: tijdens het auto rijden, skiën...”