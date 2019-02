Een meterslange python aan je tv-antenne zien bengelen is al een absurd zicht. Maar wanneer dezelfde python ook nog een grote kraai vangt, wurgt en doodt, word je helemaal met verstomming geslagen. Het overkwam de Australische Cathy Gall deze week in New South Wales toen ze haar hond wilde voeren. Ze kon het schouwspel bovenop haar huis vastleggen met haar camera. De python kan de kraai doden met niet opeten. Niet veel later viel een zwerm andere vogels de python aan.