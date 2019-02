Skiër in lawine slaakt noodkreet: “Ik ben hier, grijp mijn hand!”

De skiër was bezig aan een avontuurlijke tocht in de Guardsman Pass in Utah in de Verenigde Staten toen hij zelf een lawine veroorzaakte. Hij maakte buiten de piste een sprong en werd meegesleurd in een lawine. Hij kan de bomen nipt ontwijken en glijdt met een snelheid tussen de 30 kilometer per uur en de 50 kilometer per uur ongecontroleerd van de berg. Hij belandt onder een pak sneeuw van 60 cm dik maar zijn ski steekt nog net boven de sneeuw. Zijn hulpkreet gaat door merg en been maar zijn vrienden kunnen hem na enkele seconden al bevrijden. De skiër kwam er bleef ongedeerd en kwam er met de schrik van af.