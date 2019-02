Paul George loodst Oklahoma City voorbij Utah

Brussel - Met 45 punten had Paul George vrijdag een groot aandeel in de zege van Oklahoma City tegen Utah in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Na een intense wedstrijd bezorgde de small forward de Thunder de nipte overwinning in de laatste seconde van de tweede verlenging: 148-147.

George scoorde voor de zevende keer dit seizoen 40 punten of meer in een NBA-wedstrijd. Zijn ploegmaat Russell Westbrook moest vrijdag nauwelijks onderdoen met 43 punten. Met 15 rebounds en ‘slechts’ acht assists zag Westbrook wel zijn reeks van elf triple doubles op rij tot een einde komen. Bij Utah was Donovan Mitchell goed voor 38 punten.

In de Western Conference staat Oklahoma City met 38 zeges en 20 nederlagen op de derde plaats, achter Golden State (42-16) en Denver (40-18), dat met 104-114 won bij Dallas. Utah is zesde met 32 overwinningen in 58 matchen.

Toronto haalde het verder met 120-117 van San Antonio, onder meer dankzij 25 punten van Kawhi Leonard. In het Oosten staan de Raptors, die een zeven opeenvolgende overwinning boekten, met 44 zeges en 16 nederlagen op de tweede plaats, achter Milwaukee (44-14).