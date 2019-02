E313 richting Antwerpen afgesloten door zwaar ongeval met vrachtwagens

Op de E313 richting Antwerpen zijn twee vrachtwagens zaterdagmorgen betrokken geraakt in een kop-staartaanrijding ter hoogte van Geel-Oost. De rijbaan richting Antwerpen is er volledig versperd.

Door werkzaamheden is de oprit Geel-Oost (24) richting Antwerpen afgesloten. In de werfzone zijn zaterdag twee vrachtwagens op elkaar ingereden. De bestuurder van de laatste vrachtwagen zit gekneld in zijn cabine en is ernstig gewond geraakt bij de kop-staartaanrijding.

De takelwerkzaamheden zullen nog geruime tijd in beslag nemen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt automobilisten aan om de omgeving te vermijden.

Alle verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 25 Ham. Vervolgens volgt u de calamiteitenroute met letter G tot oprit 23 Geel-West, waar u opnieuw de snelweg op kan.