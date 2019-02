Toeristische trekpleister verdwenen in drie seconden: Colombia blaast gebouw op waar Pablo Escobar woonde

Het gebouw in Medellín waar de beruchte drugsbaron Pablo Escobar ooit woonde, is opgeblazen. Colombia nam die beslissing omdat het gebouw een toeristische treklpleister was geworden.

Het Monaco-gebouw stond in een welvarende buurt van de op één na grootste stad van Colombia, en werd vrijdag via een gecontroleerde, maar tegelijk spectaculaire explosie in drie seconden vernield. Dat ging gepaard met een enorme wolk stof.

(lees verder onder de foto’s)

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Escobar, die in de jaren 80 in het gebouw woonde, vergaarde jaarlijks miljarden dollars met de handel in cocaïne. Hij is verantwoordelijk voor ongeveer 6.000 moorden. Hij werd in 1993 op 44-jarige leeftijd neergeschoten op een dak in Medellín.

Het Monaco-gebouw was een van de stops bij toeristische rondleidingen over Escobars leven. Critici zeiden dat de rondleidingen het drugsgeweld van de jaren 80 verheerlijkten, terwijl het aan duizenden mensen het leven kostte.

Medellín probeert de erfenis van Escobar van zich af te schudden. Voordat het gebouw werd neergehaald, stond het al onder politiebewaking en konden toeristen het enkel langs de buitenkant zien. Nu komt er een herdenkingspark ter nagedachtenis van de slachtoffers van drugstrafikanten. “Dat betekent dat de geschiedenis niet zal worden geschreven in dienst van de daders, maar ter erkenning van de slachtoffers”, zei president Ivan Duque.