Alison Van Uytvanck staat na marathonmatch in halve finales van WTA Boedapest

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft zich vrijdag gekwalificeerd voor de halve finales op het WTA-toernooi in Boedapest (hard/250.000 dollar). De Grimbergse, het eerste reekshoofd, haalde het na meer dan twee uur tennis in drie sets (3-6, 6-1 en 6-4) van de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 126).

In de halve eindstrijd wacht voor Van Uytvanck een confrontatie met de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 64), het vijfde reekshoofd. Alexandrova rekende in haar kwartfinale in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Française Pauline Parmentier (WTA 55), het derde reekshoofd. Het wordt de eerste ontmoeting tussen beide speelsters.

Van Uytvanck verdedigt haar titel in Boedapest. Onze landgenote pakte vorig jaar de eindzege in de Hongaarse hoofdstad door in de finale de Slovaakse Dominika Cibulkova te kloppen.